Una nuova voce attorno alla, in attesa del bonifico del presunto sceicco Al Thani previsto, come prima tranche, per domani da Francesco Di Silvio , coinvolge l'ex Roma James, accreditato come possibile compratore del club blucerchiato. L’operazione Sampdoria per l'imprenditore americano è nata da tempo e, secondo La Repubblica, parte da Roma.A muovere i fili sarebbe anche l'avvocato Antonio, che conosce bene l'ex CEO della Roma Guido Fienga e il vicepresidente Mauro Baldissoni. Stando al quotidiano il fondo anglo-americano potrebbe essere uno di quelli che, come detto da Vidal, aveva fatto ingresso in data room tra giugno e luglio salvo poi raffreddare i contatti. Inoltre Pallotta, data la sua amicizia con Juan Arciniegas, potrebbe contare su una corsia preferenziale con i 777Partners per la gestione dello stadio Ferraris.