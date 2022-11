Gianluca Vidal ieri è stato chiaro: per la Sampdoria, è cominciata una fase cruciale, che comprenderà anche alcune scadenze di dicembre. Nel frattempo, la cordata capitanata da Francesco Di Silvio e riconducibile al presunto 'gruppo Al Thani' non fa mancare il consueto aggiornamento, promettendo lo sblocco degli ormai famigerati 40 milioni.



L'imprenditore barese ha fatto sapere a Il Secolo XIX che l'importo verrà versato a... rate. I primi 20 milioni saranno depositati sul conto "escrow" entro venerdì, mentre i secondi 20 tra lunedì e martedì. Si arriverebbe così alla fatidica cifra di 40 milioni proposta esattamente otto mesi fa tramite una lettera considerata dal gruppo 'manifestazione d'interesse' inviata da Di Silvio e Aounallah a Vidal.



Nel frattempo, emergono dettagli in merito alla riunione di lunedì a Ginevra, in cui era presente anche Simone Servetti, amministratore di Toro Capital Fund, ossia la società che dovrebbe avere lo scopo di veicolo tramite cui acquistare la società. Servetti è anche presidente dimissionario del Casale, e proprio nella città piemontese avrebbe fatto sapere: "Andrò alla Sampdoria". I rapporti tra Toro Capital e Casale non sono propriamente idilliaci, dal momento che la società sta vivendo una gravissima crisi economica e finanziaria e i nomi di Servetti e Console non sono propriamente amati in quella zona del Piemonte.