Si è arrivati al momento clou della questione trattative per la cessione della Sampdoria. Di tempo non ce n'è più, tra una settimana il club sarà costretto a versare i 13,5 milioni di stipendi del primo trimestre federale, per evitare i 4 punti di penalizzazione. Il gruppo Barnaba, insieme ai legali, punta a ripartire dalla Serie B senza dover scontare penalità, e quindi sono al lavoro per apportare continue integrazioni al piano.



Nelle ultime ore hanno subito una forte accelerata i dialoghi con Sace e le banche, anche perché si deve trovare un accordo con entrambi. Il Secolo XIX riporta un virgolettato di speranza da Milano: "Siamo a buon punto". Il vantaggio di Barnaba è il sostegno (qualcuno dice regolato proprio da un contratto) con Edoardo Garrone. Il finanziere romano mantiene fitti contatti con il CdA, che ieri a Roma con Romei e Bosco rappresentava il Doria all'Assemblea di Serie A. Il board direttivo genovese sostiene Barnaba, compatibilmente con le norme.