In casa Sampdoria si continua a lavorare sul fronte cessione. Particolarmente impegnato nella vicenda è il finanziere Alessandro Barnaba che sperava, tramite il fondo Merlyn, di potersi assicurare il pacchetto azionario dei Ferrero, passando da un azzeramento del capitale sociale per poi procedere al salvataggio. Salvataggio che si sarebbe concretizzato attraverso una rimodulazione del debito e un finanziamento fino a 20 milioni.



Barnaba, tra l'altro, aveva già preparato il mercato di gennaio, impostato su una forte sinergia con Lille, società di cui Merlyn è comproprietaria. Il piano di Barnaba aveva come scadenza temporale gennaio, perché considera dirimente il mercato, la sensazione però secondo Il Secolo XIX è che sia stato troppo ottimista. Soprattutto, l'imprenditore si è scontrato contro la volontà di Ferrero, che assolutamente non vuole cedere. In questi giorni sarebbero continuati i contatti tra le parti, e recentemente Barnaba avrebbe proposto al Viperetta di mantenere una quota di minoranza della Sampdoria, attorno al 10%, ma difficilmente l'ex presidente accetterà.



La proposta di Barnaba e la sua formula particolare poi avrebbero suscitato una reazione inaspettata, ossia quella di interessare al club altri fondi specializzati sulle aziende in emergenza. A breve Lazard potrebbe ricevere qualche altro sondaggio.