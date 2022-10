Il nuovo allenatore dellaDejan Stankovic ha potuto contare su uno sponsor d'eccezione. A consigliarlo alla società blucerchiata, infatti, è stato (anche) Marco, ex dirigente dell'Inter proprio durante il periodo nerazzurro di Deki. "Lanna e la società mi hanno chiesto delle cose e ho dato le mie risposte, nulla di più. Ho sempre apprezzato la grande professionalità di Dejan eIn tre anni alla Stella Rossa è stato bravo, ha vinto, ha fatto due volte l'Europa League e ha sfiorato la Champions, non scontato per un club serbo. Conosco la sua passionalità, la sua voglia: credo possa essere utile alla Samp" ha detto a Il Secolo XIX.Stankovic da giocatore lo appassionava: "Completo, molto tecnico, faceva tanti ruoli e non mollava mai: gli ho visto farsi svariate punture per giocare da infortunato o acciaccato: tra le tante doti aveva questa voglia di esserci sempre". Branca, comunque, è rimasto innamorato del mondo Samp: ". Sono stato benissimo, abbiamo fatto un'impresa che resta nella storia, mi sento privilegiato per aver fatto parte di quella squadra. Marco e la Samp vivono una fase di sofferenza, tra noi ex Samp parliamo di calcio e della situazione blucerchiata ma Lanna sa benissimo cosa fare per venirne fuori".A proposito di ciò, Branca tornerebbe a lavorare in un club? "per me dipende dalle persone e dalle progettualità. Non chiudo la porta a nessuno ma ad ora non c'è nulla". Le difficoltà di cessione della Sampdoria, da cosa dipendono? "Ci sono problemi mondiali e l'Italia ha poca appetibilità: non abbiamo risorse da vendere. Non basta l'importanza del marchio o la bellezza della maglia, e quella della Samp è pure la più bella.con fonti di guadagno intorno come hotel e centri commerciali.E nelle città con due club è più dura, vedi le difficoltà con lo stadio a Milano e Roma".Come si può tornare a vincere? "Più che altro deve esserci l'effetto squadra, capire che ciò che dice Dejan è giusto e va preso come spinta. Il mio cuore abbraccerà entrambe, vinca chi merita: mi godrò la gara". L'ultima vittoria del Doria è arrivata quando a Marassi c'erano anche le cosiddette 'Legends' dello Scudetto, tra cui Branca: "Sì, il 4-0 con la Fiorentina...ma per ricreare l'effetto dovremo essere gli stessi, altrimenti non funziona (ride)".