In merito alla difficile situazione della Sampdoria si stanno iniziando finalmente a muovere anche le istituzioni: Ad esempio, delle vicende blucerchiate ha parlato anche il Sindaco di Genova Marco Bucci in una lunga intervista:Io come sindaco non posso entrare in trattative private, ma ascoltare tutti e facilitare chi sia interessato a un’azienda che oltre a essere una squadra di calcio, ha dipendenti e posti di lavoro" ha detto a La Repubblica."Penso checome lo sono gli altri sport" prosegue Bucci. "È importante che tutte e due ci siano, che siano vive e che continuino a dare le soddisfazioni che hanno sempre dato ai tifosipenso sia suo dovere farlo. Il sindaco non può entrare e mai entrerà nelle trattative private, né può influenzarle. A me non interessa chi compra la Sampdoria o quali siano le cordate. Tutti devono avere la possibilità di fare il loro lavoro e farlo in maniera assolutamente indipendente.. Se uno o due, o tre cordate vengono dal sindaco e chiedono che intenzioni ha chi amministra la città è giusto ribadire quali sono le intenzioni dell’amministrazione riguardo allo stadio. Cosa che ho fatto.In merito agli eventuali aiuti, Bucci è chiaro: "Essendo una società che ha, e non voglio paragonarla a altre crisi che abbiamo qui a Genova,Ed è quello che stiamo cercando di fare anche in questo caso. Del resto, se uno chiede di parlare con il sindaco, ha diritto di essere ricevuto e io non ho mai chiuso le porte a nessuno. Al massimo può dover aspettare un giorno, ma mi trova".La percezione della città? "Io penso che la città sia molto attenta, tanti mi chiedono, io posso dire in aggiunto chee ci stiamo tirando su le maniche nei limiti delle competenze e della legge, senza sponsorizzare l’uno o l’altro. Può sembrare che sia chiaro e scontato ma meglio ricordarlo, assolutamente non possiamo.la città si è comportata bene e non è in ritardo. Anzi, a questo proposito ci terrei a sottolineare una cosa. Ho letto che i tifosi si sono comportati veramente bene in queste giornate di crisi. Mi ha colpito molto, è una cosa bellissima, importante".Una battuta anche sullo stadio: "Sapete del progetto presentato dal Genova e di altre idee tipo Villa Piatelli, che mettiamo dentro il pacchetto in modo che possa essere un’area per fare palestre e attività, se gli investitori vorranno. È importante che ci sia la possibilità di investire nello stadio. L’amministrazione non ha risorse né competenze, allora diamo lo stadio a player di mestiere come è successo a Torino".