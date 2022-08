Situazione in evoluzione, quella della possibile cessione della Sampdoria. C'è però una certezza, ossia che il gruppo angolamericano, composto dai fondi Cerberus e Redstone, si considera nettamente più avanti degli altri. Addirittura la cordata - che sta studiando i conti in maniera approfondita - si sentirebbe in mano le carte forti per arrivare ad un accordo a seguito di un'offerta vincolante attesa a breve, e starebbe già contattando personalità di spicco della politica e del mondo imprenditoriale genovese.



Nel frattempo, spuntano altri due soggetti interessati all'acquisto del club ammessi alla data room. Uno secondo Il Secolo XIX riconduce ad Hong Kong, l'altro invece farebbe capo al gruppo di investimeno Wrm di Raffaele Mincione. Quest'ultimo non è un nome nuovo per Genova. Se ne era già parlato in ottica Carige, in contrapposizione a Malacalza, dopo aver stretto un accordo parasociale con Spinelli e Volpi. Il suo gruppo si occupa di capitali deteriorati e società in difficoltà, e non è escluso sia interessato anche ai cinema di Ferrero.