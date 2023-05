ll futuro della Sampdoria ha conosciuto una svolta nella notte. Ieri sera infatti il club blucerchiato ha ricevuto le due proposte, definite le ultime in assoluto, da parte di Barnaba e del duo Manfredi-Radrizzani. Sono state ore convulse per il board blucerchiato: c'era la partita con il Sassuolo, certo, ma Panconi e Bosco sono rimasti in sede ad analizzare le due offerte sul piatto, tanto da arrivare a gara già ampiamente in corso al Ferraris.



SVOLTA - Sono state ore convulse, in casa Samp. Le due proposte sono state analizzate con attenzione. Poi, in piena notte, ecco la sorpresa: il CdA ha valutato migliore l'offerta di Manfredi e Radrizzani, presentata da Gestio Capital (società di Manfredi) insieme ad Aser Ventures di Radrizzani. Più positiva come ristrutturazione del debito e soddisfacimento dei creditori l'architettura apparecchiata dal patron del Leeds. A quel punto, sono arrivati i passi ufficiali.



FIRME - Il CdA intero ha firmato una bozza di accordo con Radrizzani e Manfredi, che è stata poi trasmessa all'azionista di maggioranza, ossia la famiglia Ferrero. Adesso dovranno essere compiuti tutti i passi necessari per arrivare al closing, che dovrebbe però essere immediato, entro lunedì 29 quando ci sarà l'assemblea.