Prosegue spedita la trattativa per l'acquisto dellada parte del fondo Cerberus, insieme a Redstone. La cordata angloamericana, dopo aver recapitato una manifestazione di interesse al trustee Gianlucae all'advisor Banca Lazard, chiedendo la possibilità di trattare inl'acquisizione del club. Inizialmente era trapelata la voce che la richiesta fosse stata respinta, oggi invece emerge un'altra versione.Secondo Il Secolo XIX Vidal avrebbe concesso a Cerberus e Redstone un mese di, garantendo che la squadra non sarebbe stata venduta a nessun altro. Il commercialista veneziano, però, avrebbe mantenuto il diritto diugualmente con altri soggetti nel corso di questo mese. In caso di proseguio positivo della vicenda, intorno a metà agosto potrebbe arrivare l'offerta vincolante di Cerberus .