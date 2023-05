Dopo le lacrime al momento della sostituzione,fatica a parlare nel post partita. Ha delle pause, sospira. Ma le sue parole arrivano dritte al cuore: "Le emozioni sono indescrivibili. Io ho salutato perché sicuramente è l'ultima in Serie A davanti al mio pubblico ed era giusto salutarlo, ma. Una tifoseria del genere è uno spettacolo, era giusto che la salutassi stasera dopo tutto quello che hanno fatto per noi. Il mio contratto scadrà e non so cosa ci sarà nei progetti della futura società e quindi mi sembrava giusto salutarla."Annata disastrosa sotto tutti i punti di vista; se finisci il campionato ultimo in classifica vuol dire che più di una cosa non è andata bene.. Sono qui da tanti anni, ma così non li ho mai visti L'ultima partita la farò al Maradona, è la chiusura perfetta in Serie A. Credo che sarà un'altra giornata ricca di emozioni".