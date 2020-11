La Sampdoria, come previsto, è uno dei punti chiave dei piani di rientro di Farvem e Eleven Finance presentati da Massimo Ferrero e depositati al Tribunale di Roma lunedì scorso. Il Secolo XIX, che pubblica anche il verbale di determinazione del liquidatore con l'illustrazione dei piani di rientro, ricostruisce la strategia del commercialista Vidal, basata sulla costituzione di trust di diritto italiano, attualmente in corso di registrazione.



In pratica, senza addentrarsi nei tecnicismi, la cessione della Sampdoria sarà uno dei mezzi (non l'unico) attraverso i quali la famiglia Ferrero cercherà di rifondere il debito. Le tempistiche dei piani, normate comunque dal diritto fallimentare, snon saranno in ogni caso indicate come superiori ai 30 mesi dall'eventuale omologa del concordato, fatta salva la concreta possibilità di piani di riparto parziali in funzione della disponibilità di cassa". In sostanza, si può arrivare al secondo semestre del 2023.



Sui verbali non si parla del valore dato da Deloitte alla perizia effettuata su SportSpettacolo, e quindi sulla Samp, per conto dei Ferrero. Se un family office, ad esempio viene fatto dal quotidiano il nome di Arlington, o un imprenditore come Zanetti della Segafredo, dichiarasse al venditore di valutare l'asset in base alla perizia effettuata, fornendo la cassa sufficiente a risolvere il piano, la partita potrebbe chiudersi molto più rapidamente.