In attesa dello sceicco, intorno alla Sampdoria si stanno muovendo anche altri soggetti, interessati ad analizzare i conti blucerchiati. Due fondi sono stati portati da Banca Lazard, e il loro nome è coperto dal riserbo. Vidal, trustee blucerchiato, ha detto che si tratta di fondi di matrice americana, già in passato impegnati nell'analisi dei numeri doriani.



Il Secolo XIX ipotizza i nomi dei fondi coinvolti. Uno è Pacific Media Group del finanziere Paul Conway, insieme a Chien Lee e Krishen Sud. Si tratta di un'entità specializzata nel settore, perché vanta quote in 7 club europei. Ad alimentare il nome di Pacific Media Group era stata anche la presenza a Genova per Samp Juve di Maximilian Kothny, giovane dirigente sportivo tedesco legato al fondo, che aveva anche incontrato i dirigenti blucerchiati. Pacific Media Group, però, non è solo. A giugno avevano sondato il terreno il fondo Ares e poi David Blitzer del Bolt Football Holdings.



Negli ultimi giorni invece sarebbe spuntato un nuovo fondo, ossia Genstar Capital dello statunitense Jean Pierre Conte. Anche in questo caso, non un novellino del calcio: è infatti il socio di John Textor, impegnato proprio in questi giorni a rilevare il Lione in Francia.