Quasi tutti i tifosi blucerchiati a Genova continuano ad interrogarsi sulla possibile cessione della, rimanendo in spasmodica attesa di notizie e indiscrezioni in merito al possibile passaggio di mano della società, da Massimo Ferrero alla cordata araba catalizzata dal fondoDopo che recentemente è stato reso noto il nome di uno degli investitori, il principe Al Saud, il silenzio di questi giorni secondo l'edizione genovese de La Repubblica apre due scenari, l'uno agli antipodi dell'altro. La prima possibilità è che, entrando ormai nella fase cruciale: l'assenza di notizie sarebbe quindi legata alla volontà di non compromettere il closing mentre si discute sui dettagli.L'altra eventualità ipotizzata nell'articolo a firma Renzo Parodi è di tutt'altro tenore: la rivelazione del nome potrebbe anche aver fattovenendo meno al patto di segretezza legato ad una delle clausole di riservatezza, vincolanti sino alla chiusura dell'affare. In questo caso, a far trapelare l'indiscrezione sarebbe stato quindi qualcuno interessato amagari per preservare il proprio posto nell'organigramma. Se lo scenario fosse questo, bisognerebbe attendersi lache potrebbe tornare alla carica con la nuova offerta, giocando magari pure al ribasso.