L'imprenditore Francesco Di Silvio, mediatore della cordata che coinvolgerebbe anche lo sceicco Al Thani in procinto, secondo l'uomo d'affari barese, di acquistare la Sampdoria era atteso ieri al Dall'Ara. Di Silvio aveva annunciato, alcuni giorni fa, di voler arrivare alla partita con il Bologna seduto in Tribuna, da proprietario del club blucerchiato. In realtà, sugli spalti dello stadio rossoblù ieri c'era il presidente Marco Lanna, affiancato da Osti.



Interpellato da Il Secolo XIX, Di Silvio ha confermato la sua assenza: 'Non ci sono, c’è mia sorella al posto mio" ha dichiarato. Per domani inizialmente era attesa una dichiarazione ufficiale sulla cessione. Alcune voci, però, fanno sapere che la dead line sarebbe stata spostata più avanti nel corso della settimana.