In maniera molto mediati, si continua a parlare della trattativa per la cessione della Sampdoria su media e social genovesi. Continua a farlo, con dovizia di particolari, anche Francesco Console, escrow agent della vicenda. L'intermediario rilascia dichiarazioni anche più volte al giorno, senza tecnicamente violare però il patto di riservatezza, dal momento che, fa sapere il trustee Vidal, è un "patto che esiste ma che ha per oggetto solamente i "dati" di scambio e non le dichiarazioni".



Proprio in quest'ambito di 'mediaticità' Console e Francesco Di Silvio avrebbero fatto sapere a Il Secolo XIX di aver girato ieri mattina a Vidal "un miliardo di euro, tra patrimonio finanziario e immobiliare" di garanzie personali dello sceicco Khalid Faleh Al Thani. A dichiararlo è stato prima Di Silvio, confermato poi dallo stesso Console. Console ha poi aggiunto di essere in attesa di ottenere, da parte di Vidal, una clausola di '"esclusività", aggiungendo che nelle prossime ore avrà accesso alla "data room" per la due diligence. I due parlano di "Trattativa in chiusura" aggiungendo che da Doha "Hanno dato la propria approvazione.