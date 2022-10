Continua a tenere banco, parallelamente alla questione dell'allenatore, anche quella della cessione della Sampdoria. Da giorni a Genova viene dato come imminente il passaggio del club nelle mani di Francesco Di Silvio, presunto mediatore degli Al Thani. L'imprenditore cinematografico avrebbe dichiarato al giornalista Renzo Parodi: "L'operazione dell'acquisto della Sampdoria è praticamente definita. Stiamo concordando gli ultimi dettagli".



A stretto giro di posta, però, è arrivata la parziale smentita di Gianluca Vidal, il trustee incaricato della vendita della società. Vidal, contattato da Club Doria 46, ha risposto in questo modo a Di Silvio, smentendo l'affermazione del barese: "Allo stato attuale non è cambiato nulla: l’offerta c’è, la struttura montata, se e quando sarà attivato l’escrow ne parliamo". In sostanza, manca sempre il documento che la Samp attende da tempo. Si tratta dell'accordo scritto fra due soggetti, in forza del quale somme di denaro o titoli di proprietà oggetto del contratto vengono depositate presso terzi (solitamente una banca) come garanzia. Vidal poi aggiunge: "Per ora inutile dire “E’ arrivata una cosa o meno”. Qui o c’è o non c’è, e quando ci sarà lo saprete".



La Samp aspetta sempre le famose garanzie, promesse da giorni. Ricordiamo che Di Silvio aveva posto come data del closing un giorno tra l' 8 e il 10 ottobre, dicendo addirittura di volersi recare al Dall'Ara in Tribuna da presidente della società blucerchiata.