Uno degli ostacoli nella trattativa per la cessione dellaal duo Ivano Bonetti-Franco Di Silvio era l'assenza del famoso '', un documento obbligatorio che deve certificare l'effettiva disponibilità dei soldi e la loro provenienza da parte del soggetto acquirente. Si tratta di un passaggio obbligato per l'accesso alla data room, e il duo composto dall'imprenditore barese e dall'ex calciatore (che si dice rappresentino lo sceicco Al Thani ) non aveva messo a disposizione del trustee Vidal tale relazione.Secondo Il Secolo XIX nelle ultime ore Di Silvio, dopo aver messo in contatto Vidal con Al Thani tramite una call comprendente anche gli avvocati dello studio di Ginevra che assistono i potenziali acquirenti, i legali di Vidal e i dirigenti dell'advisor Banca Lazard, avrebbe finalmente prodotto il "proof of funds'. Di Silvio avrebbe comunicato al commercialista ilche potrebbe fornirgli il documento.L'idea della cordata facente riferimento a di Di Silvio e Bonetti sarebbe quella di, senza nessuna due diligence e senza accesso alla data room. Per il momento, sarebbero ancora in corsa un paio di soggetti, ossia un fondo americano e uno europeo.