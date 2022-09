La telenovela della possibile cessione della Sampdoria si arricchisce di un nuovo capitolo. Protagonista questa volta, oltre a Ivano Bonetti e a Franco Di Silvio, due dei soggetti che si dice starebbero provando a guidare l'acquisizione del club blucerchiato, anche lo stesso Khalid Faleh Al Thani. Si tratta dello sceicco che, stando ai rumors, sarebbe dietro al duo Bonetti-Di Silvio.



Secondo Il Secolo XIX Al Thani, membro della nota famiglia qatariota proprietaria del Paris Saint Germain, sarebbe pronto a presentarsi ai tifosi blucerchiati. Addirittura, potrebbe accaderengià in giornata. Per farlo, avrebbe scelto di rilasciare un'intervista ad una tv a pagamento, e non una dichiarazione all'Ansa o ad altre agenzie di stampa di più immediata diffusione, come pareva in un primo momento. Vidal di questa iniziativa non sa nulla: soltanto pochi giorni fa, in una call con Lazard, i suoi legali e gli avvocati di uno studio di Ginevra, ha potuto vedere in faccia per la prima volta Al Thani.