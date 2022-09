Vicenda a tinte gialle, quella della cessione della. Ieri la lettera attribuita al mediatore degli Al Thani ha fatto parecchio scalpore, e in seguito anche Francesco, uno dei soggetti coinvolti nella vicenda, ha rincarato la dose. Il produttore cinematografico pugliese ha fatto sapere di essere in partenza per Cuba, dove resterà alcuni giorni. Di Silvio ha annunciato a Il Secolo XIX di essere pronto a rientrare "I tempi si allungano un po' per il passaggio che dovremo fare alla Covisoc. Ringrazio ancora il dottor Vidal, che è un grande professionista".Di Silvio ha inoltre confermato che il prezzo della Sampdoria è di. Altrimenti certe operazioni, certi progetti non si possono fare". La situazione quindi sembra particolarmente avviata, stando all'imprenditore, ma nel frattempo il trustee Gianluca Vidal, che ha appreso della nota rilasciata all'Ansa da Al Thani e tradotta dallo stesso Di Silvio mentre si trovava nel suo studio di Mestre, ha fatto sapere di essere "". "Sono in attesa, ma lo dico senza nessuna forma di polemica. Di Silvio l'ho sentito ancora oggi" ha aggiunto poi il commercialista, specificando di aver contattato il direttore generale della Banca del Qatar indicatogli dallo stesso Di Silvio.