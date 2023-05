Il tempo stringe, attorno alla Sampdoria, e così si riducono anche i possibili scenari per il suo futuro. Dopo l'offerta di Alessandro Barnaba, in queste ore è arrivata a Corte Lambruschini anche la proposta di Andrea Radrizzani in sinergia con Matteo Manfredi, rispettivamente per Aser e Gestio Capital.



Secondo Il Secolo XIX la soluzione messa sul piatto dal patron del Leeds risulterebbe essere in linea con quanto richiesto dalle banche creditrici in merito ai finanziamenti Sace, da restituirsi in otto anni. Il nodo riguarda la parte finanziaria, ritenuta insufficiente. Per la fumata bianca sarebbe necessario l’intervento di una banca capace di garantire un’operazione di “finanza ponte” in modo da superare le spese più imminenti. Sarebbero in corso fitti contatti con gli advisor per avere una risposta a stretto giro.