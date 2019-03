L'advisor scelto dalla Sampdoria per curare la cessione del club sta iniziando a svolgere il suo lavoro: oggi a Milano il gruppo Mediobanca si incontrerà per iniziare a programmare i compiti e l'agenda dei prossimi giorni. La prima riunione sarà ovviamente con il gruppo di Gianluca Vialli. C'è assoluto riserbo sulla data, ma potrebbe tenersi già oggi.



La cordata ha praticamente completato la due diligence, e ora ci si attende la manifestazione di interessi, che comprenderà un'offerta molto articolata. Secondo Il Secolo XIX per alcuni è addirittura impossibile che la trattativa non si chiuda con la fumata bianca. Qualcuno si aspetta persino di veder comparire Vialli sabato al Ferraris, anche se sembra un'opzione decisamente poco plausibile.



Nel frattempo, emergono altri dettagli su quelli che potrebbero essere i componenti del gruppo. Oltre a Federico Oliva, manager del ramo europeo del fondo York, ci sarebbe anche un socio di Vialli nella piattaforma Tifosy: le alternative sono Fausto Zanetton, 42 anni ed ex di Morgan Stanley e Goldman Sachs, e il francese Joseph Gebran. Mediobanca però si guarderà intorno alla ricerca di altri eventuali acquirenti,e anche Aquilor Ufp (altro fondo interessato) sarebbe pronto a presentare un'ulteriore manifestazione di interesse.