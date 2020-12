Gianluca, commercialista di Massimoe mente pensante dietro alla proposta di concordato presentata per fronteggiare le istanze di fallimento arrivate al Viperetta, ha costituito un nuovo trust, chiamato "Rosan", su indicazione della famiglia Ferrero. In Rosan sono confluite dal 18 novembre tutte le quote di SportSpettacolo, controllante della Sampdoria.. Si tratta di una situazione unica per la Serie A.L'advisor Vidal, scrive Il Secolo XIX, avrà però esclusivamente compiti di custode della quota, senza potere decisionale in SportSpettacolo, tutt'ora autonoma. L'organo dirigenziale di Sport e Spettacolo invece stabilirà la sorti di Sampdoria. L'obiettivo di questa mossa, si legge sul verbale dell'assemblea di Holding Max, capogruppo delle società di Ferrero, andata in scena il 17 novembre alla presenza della figlia Vanessa, del nipote Giorgio e il socio al 4,76% 'nascosto' da Pkb, è quello di "". Con il residuo: "Garantire con apporto di finanza esterna tre procedure concordatarie" e per evitare per tutte le società, anche per quelle fallite, "l'esperimento di azioni di responsabilità giudiziarie compresa la rinuncia ad ogni pretesa sia in sede civile che penale nei confronti di Giorgio, Vanessa, Massimo, Michela Ferrero".Il limite di spesa, viene aggiunto nel verbale, sarà diin aggiunta alla vendita dei beni (immobili) che stanno invece dentro i piani concordatari di Eleven, Farvem e Abaco,. La condizione 'sine qua non' comunque è che il piano venga accettato dal giudice e dall'adunanza dei creditori. In caso dovesse essere respinto, si aprirebbero scenari ben più complessi per la famiglia Ferrero. Nell'arco di tempo ovviamente il Viperetta proverà anche a cercare qualche soluzione che glianche se, stando a quanto emerge, dal verbale, deve guardarsi da altre procedure oltre a Farvem e Eleven. In questo senso, parte del ricavato servirà al presidente della Sampdoria per mettersi al riparo da eventuali contestazioni sulle gestioni aziendali.