Intrigo sul triangolo Londra-Genova-Roma. Tra indiscrezioni, novità e voci sempre più ricorrenti, l'argomento è sempre lo stesso: la possibile cessione della Sampdoria dalle mani di Massimo Ferrero a quelle di York Capital , fondo statuintense con sede anche a Londra.Continuano ovviamente ad arrivare le smentite di rito, logiche in ogni trattativa. Il presidente blucerchiato Ferrero, ogni volta che è stato interpellato sulla vicenda, ha risposto negando ogni possibile coinvolgimento. "altrimenti lasciateci quietare che dobbiamo finire la stagione" ha detto il Viperetta oggi a Il Secolo XIX.Ferrero ha anche raccontato un retroscena piuttosto curioso: "Stamattina sotto il mio ufficio c'era un giornalista di Roma che mi ha detto che da Genova gli hanno detto cheInsisteva dicendo 'dica la verità, lo sanno a Genova'. Che vi devo dire,, di sicuro - conclude - farò anch'io il giornalista nella prossima vita e ogni giorno la sparo più grossa".Al di là delle battute però Ferrero non ha mai nascosto la sua valutazione per la Samp. L'imprenditore romano vuole tra i 120 e i 130 milioni di euro per la società, cifra che attualmente York CapitalLa trattativa però starebbe procedendo, con contatti continui. E non andrebbero esclusi né rilanci, né possibili punti di incontro a metà strada.