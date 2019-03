Luca Vialli ha uno sponsor d'eccezione per la carica di presidente della Sampdoria. Si tratta di un ex giocatore che qualcosa in blucerchiato ha vinto, condividendo lo spogliatoio proprio con il bomber che potrebbe diventare il numero uno di Corte Lambruschini. Parliamo di Gianluca Pagliuca: "Gianluca numero uno? Lui numero uno lo è e se davvero diventasse presidente dei blucerchiati, beh, non solo sarei contento per lui ma felicissimo". Con queste parole il portierone considera le voci su una possibile presidenza di Vialli. "Le sue qualità? Certamente la classe e sicuramente la diplomazia. Oltre alla grande competenza di cui Vialli è in possesso da sempre" ha detto l'ex numero uno della Samp scudettata a La Gazzetta dello Sport.



"Vialli sarebbe un presidente appassionato" aggiunge. "E sarebbe pure un riconoscimento non solo perfetto per l’uomo che è e la carriera che ha avuto ma anche affascinante. Vuol mettere cosa significa... Pensi che bello: non esiste mestiere più bello di chi fa il presidente con i soldi degli altri... Scherzo, eh... Di sicuro lui darebbe un’immagine ancor più forte e iconica ad una squadra e ad una società a cui è legatissimo".



Recentemente quella Samp del '90-'91 si è rivista a cena, scatenando la passione dei tifosi genovesi. Ma come mai tutto questo affetto a distanza di anni? "Perché siamo quelli che hanno vinto l’ultimo scudetto di una 'provinciale'. Perché era un gruppo fantastico, perché fu fatta una cosa straordinaria con una squadra piena di classe e qualità umane in ogni settore. Sì, circa un mese fa ci siamo ritrovati tutti per una cena: a parte i paparazzi che c’erano fuori, beh, ho notato proprio l’amore da parte dei tifosi che ancora ci accompagna come una volta". Pagliuca spende parole importanti anche per Ferrero: "Io lo giudicherei solamente bene. Sia chiaro, non mi metto a parlare di imprenditoria e altro, parlo solamente di calcio. Ferrero ha azzeccato giocatori, allenatori e fatto risultati. E’ anche stato bravo a circondarsi di persone competenti, quelle che gli hanno pure permesso di fare plusvalenze importanti acquistando giocatori sconosciuti a molti ma che poi si sono rivelati eccezionali. Colorito il personaggio ma dal punto di vista dei risultati cosa mai puoi dirgli? Ha mantenuto la squadra sempre a livelli ottimi dando, ripeto, una fisionomia credibile alle squadre e affidandosi a gente che di calcio ne fa e ne sa".



L'attuale membro dello staff del Bologna è anche un grande sponsor di Giampaolo, e consiglierebbe a Vialli di trattenerlo: "Certamente, Marco è un grande allenatore: le sue squadre giocano bene, lui è un perfezionista, il campo - guardando la sua squadra muoversi - dice tutto. Lo reputo come uno dei migliori tecnici in circolazione. E anche lì Ferrero non mi pare che abbia sbagliato tanto. Proprietà dall'estero? Non ci trovo nulla di male, oltre al fatto che serve guardare bene le cose e le situazioni per poter giudicare".



Pagliuca in chiusura nega di essere mai stato contattato da Ferrero per la Samp ("No, non me l’ha mai chiesto, oltre al fatto che sto bene al Bologna") e glissa su un pssibile futuro blucerchiato con Vialli: "Non me lo chiederà di sicuro..." conclude sorridendo il portiere.