Questa mattina Genova si è svegliata con le dichiarazioni del presidente dellaMassimo Ferrero, che ha ufficialmente messo in vendita la società blucerchiata. Il Viperetta lo ha fatto utilizzando il principale quotidiano del capoluogo ligure, Il Secolo XIX, che ha anche riportato la dichiarazione dell'imprenditore romano.In merito alla cessione della Samp, trapelano anche ulteriori dettagli: Ferrero avrebbe già conferito il, incaricando un'agenzia specializzata di cercare o incontrare i potenziali acquirenti per una cessione in un orizzonte temporale piuttosto breve. Ferrero e il suo entourage avevano già da tempo delineato le modalità, tanto è vero che l'incarico all'advisor sarebbe stato conferito alcune settimane. Il valore delle proprietà immobiliari della famiglia Ferrero, aggiunge Il Secolo XIX, è superiore al debito da risarcire, ma la loro liquidazione renderebbe i tempi troppo lunghi. Da qui la decisione di cedere il bene in attivo, ossia la Sampdoria.Ferrero avrebbe anche già indicato, che non sono i 90-100 milioni della vicenda Vialli, e avrebbe specificato la sua volontà di cedere la squadra in maniera discreta, senza clamori, per 'creare un cuscinetto' tra squadra e ambiente.