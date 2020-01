Massimo, dopo un periodo di sospettoso silenzio, esce allo scoperto e annuncia quello che in molti ormai sospettavano da tempo. "", titola Il Secolo XIX, che ha raccolto dal Viperetta una dichiarazione, ossia "Vendo", riferita proprio alla società blucerchiata. La decisione, probabilmente aiutata dai noti problemi economici che hanno colpito la Eleven Finance, sarebbe stata presa un paio di settimane fa.Ferrero avrebbe deciso dopo essersi consultato con i suoi uomini di fiducia, ad esempio il commercialista Vidal, volto chiave dell'entourage professionale dell'imprenditore romano. Non solo: Ferrero avrebbe anche già nominato lache agirà da advisor.Con i soldi incassati, il patron doriano risanerà la sua società. Sempre secondo il quotidiano, sarebbero già stati segnalatifatti da fondi e da privati, interessati all'acquisto del club genovese, che in estate era stato coinvolto in una lunga trattativa con il gruppo Vialli, poi sfumata.