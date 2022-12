Lunedì prossimo la Sampdoria conoscerà una grossa fetta del suo destino. Sul piatto, per la società blucerchiata, c'è il futuro perché come noto il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea straordinaria per stimolare la ricapitalizzazione, eventualmente aprendo ad un terzo soggetto, preoccupato dalla continuità aziendale. Nel frattempo, si è inserito il finanziere Barnaba con la sua proposta di acquisto che non sembra particolarmente gradita ai Ferrero.



La situazione è ingarbugliata, il CdA è sottoposto a pressioni perché non può derogare dal suo dovere, ossia proteggere il patrimonio del club, ma è sotto all'incudine della famiglia Ferrero dal momento che gli azionisti di maggioranza volendo potrebbero sfiduciare il Cda, nominando un nuovo amministratore e eventualmente facendo rivotare il bilancio.



Nel frattempo Ferrero, che non vuole rinunciare alla Sampdoria a zero, potrebbe chiedere di votare contro l'aumento di capitale. Se la proprietà votasse contro senza trovare soluzioni alternative come finanziamenti o altre vie, secondo Il Secolo XIX a quel punto si aprirà la gestione di un percorso di crisi d'azienda. Sarà compito del Cda, a quel punto, prendere le decisioni volte a tutelare la Samp e la continuità aziendale, in uno scenario particolarmente complesso.