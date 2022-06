A Genova, sponda Sampdoria, si parla di cessione del club praticamente da 4 anni, da quando cioè erano emerse le prime indiscrezioni sulla trattativa tra Gianluca Vialli e Massimo Ferrero, poi naufragata a causa del continuo gioco al rialzo del Viperetta. Oggi la situazione blucerchiata è ingarbugliata: la società è stata inserita all'interno di un trust, guidato da Gianluca Vidal, è in vendita ma per il momento non sono emerse indiscrezioni corpose in merito.



Il Corriere dello Sport di oggi, però, rilancia la notizia in maniera piuttosto decisa. Secondo il quotidiano, in un pezzo che parla di Friedkin e Cardinale, ora potrebbero aprirsi nuovi scenari per la Serie A: "Adesso saranno due a rappresentare la Serie A nel circolo americano di big. I top 500. Più che la strana coppia, la nuova coppia che può cambiare il dna del calcio italiano e aprire a nuove clamorose cessioni, a cominciare dalla Sampdoria, finita da mesi nelle agende di alcune holding americane, come il Napoli e la Fiorentina. Ma al momento solo la società di Massimo Ferrero è sul mercato".