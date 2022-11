In questo momento, al netto della strana vicenda Al Thani, piena di interrogativi e punti nebulosi, ci sono altre situazioni da monitorare in casa Sampdoria in ottica cessione. In particolare, due soggetti che hanno effettuato i passaggi canonici si starebbero muovendo in maniera più seria, e sarebbero in data room.



Si tratta di due fondi, il primo anglo-americano e il secondo con capitali negli Stati Uniti, ed entrambi come detto si troverebbero già in data room, a differenza del gruppo Al Thani. Inoltre, le due cordate starebbero già effettuando la due diligence, scrive La Repubblica. La speranza, ovviamente, è che presentino un'offerta in tempo record. La proposta, però, potrebbe essere al ribasso.



Secondo gli ultimi spifferi, gli acquirenti potrebbero non riconoscere la cifra di 33 milioni fissata dal trust come valore della Sampdoria per la famiglia Ferrero, e si avvierebbero quindi a formulare un'offerta a cifre inferiori.