Come ormai noto Massimo Ferrero, per evitare il fallimento alle due sue aziende su cui pesa istanza di fallimento, ossia la Farvem e la Eleven Finance, ha presentato un piano di rientro per le procedure concordatarie in cui figura anche la Sampdoria.



Secondo Il Secolo XIX però la proposta non sarebbe ancora stata accettata. Stando al quotidiano, da Roma trapelano indiscrezioni secondo cui il giudice delegato Daniela Cavaliere avrebbe chiesto degli ulteriori approfondimenti agli advisors, ossia il commercialista del viperetta, Gianluca Vidal, e l’avvocato del patron Luca Ponti, prima di esprimersi. Presumibilmente, il giudice darà il suo parere entro la fine di gennaio.