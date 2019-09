Oggi, 30 settembre, scadrà l'esclusiva concessa dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero al gruppo Vialli nell'ambito della trattativa per la cessione del club blucerchiato. La data, fissata lo scorso 22 agosto con una lettera di intenti sottoscritta dal Viperetta e da CalcioInvest, probabilmente non porterà sostanziali novità.



Secondo quanto trapela in queste ore infatti la cordata catalizzata dall'ex bomber non dovrebbe presentare alcuna offerta per rilevare la società. Secondo l'Ansa Vialli potrebbe anche chiedere un prolungamento dei termini dell'esclusiva, perchè non sarebbe stata ancora trovata l'intesa sulla cifra definitiva da apporre sul contratto. CalcioInvest sarebbe arrivato sino a 90 milioni tra parte fissa e bonus facili, mentre la richiesta di Ferrero sarebbe cristallizzata sugli ormai famigerati 100 milioni di euro.