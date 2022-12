Tra i tentativi di Massimo Ferrero di rimanere in sella al club , e gli interessamenti abbozzati in questi giorni, resta ancora da scrivere il futuro della. Futuro che potrebbe coinvolgere il finanziere Alessandro, che considera ancora attiva, almeno sino al 5 gennaio, la proposta formulata a suo tempo al club.L'imprenditore ha previsto, da portare a compimento attraverso la gestione della crisi e con un piano di rimborsi con le banche a scadenza ventennale, scrive Il Secolo XIX. Ciò però comporterebbe zero euro di indennizzo alla famiglia Ferrero, e ovviamente il Viperetta non accetta troppo volentieri questa soluzione.Barnaba, a seguito della proposta strutturata su tali termini, utilizzerebbe come società per l'acquisizione lacon sede in Lussemburgo e di proprietà di Merlyn Partners. A finanziare l’operazione sarebbe il fondo Merlyn Turnaround. Come noto, per un simile scenario però servirebbe l'accordo con le banche e, soprattutto, quello con la famiglia Ferrero, ben più difficile.