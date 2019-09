Sono attesi importanti aggiornamenti nell'ambito della trattativa per l'eventuale cessione della Sampdoria. Oggi a Massimo Ferrero non è stata recapitata nessuna proposta da parte del gruppo Vialli, anche se la data odierna era stata indicata come limite temporale nella lettera di intenti sottoscritta dalle parti il 22 agosto.



La negoziazione però starebbe procedendo. Anzi, secondo Primocanale nelle prossime ore sarebbe atteso un comunicato ufficiale da parte della cordata di imprenditori intenzionata ad acquistare la società blucerchiata. Dinan, Knaster e Zanetton molto probabilmente annunceranno di aver bisogno ancora di qualche giorno prima di poter formulare l'offerta definitiva per l'acquisto della società.