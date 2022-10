Spunta una nuova indiscrezione relativa alla trattativa della cessione della Sampdoria. L'operazione, sino ad oggi, è stata condotta in maniera decisamente poco convenzionale, con tanto clamore mediatico e numerose dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti, a partire dagli intermediari, passando per avvocati coinvolti e ex calciatori. A non essersi esposti, sino ad oggi, sono Gianluca Vialli e lo sceicco Al Thani, a cui viene attribuita soltanto una lettera scritta in arabo e tradotta dallo stesso Di Silvio.



Il polverone che si sta sollevando a Genova, però, avrebbe fatto rizzare le orecchie ad alcuni soggetti collegati con il paese arabo. Secondo Il Secolo XIX l'ambasciatore del Qatar in Italia, Khalid bin Youssef Al Sada, starebbe seguendo attentamente gli sviluppi della vicenda, a tutela dell'immagine della famiglia reale degli Al Thani e dell'emiro Tamim, che secondo quanto affermano Di Silvio e Console sarebbero pienamente consapevoli e coinvolti a livello morale nell'operazione. Al Sada starebbe inviando in patria informative, anche in virtù degli ottimi rapporti tra Doha e Roma.



Console in questi giorni sarebbe impegnato tra l'asse Ginevra e Torino. In Svizzera vivono Imad Aounallah, plenipotenziario dello sceicco, e l'altro intermediario Mehdi Hani, a Torino invece Console ha lo studio da cui contatta frequentemente Vidal. A proposito di Vidal, il commercialista non ha voluto commentare gli sviluppi e attende sempre i 40 milioni, sul contro escrow e con garanzie sulla provenienza.