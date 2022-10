Si continua a parlare a Genova, sponda Sampdoria, della possibile cessione del club. A tenere banco, attualmente, è la questione del famoso versamento da quaranta milioni, annunciato a più riprese come imminente da parte del gruppo riconducibile a Francesco Di Silvio, presunto mediatore dello sceicco Al Thani.



L'edizione odierna di Tuttosport precisa che Gianluca Vidal, trustee incaricato della vendita del club, ha fatto sapere di non avere ancora ricevuto il famoso versamento decisivo, da effettuare sul conto escrow. Il commercialista ha spiegato al quotidiano che fino a ieri la situazione era sempre la stessa. Ogni giorno, in teoria, potrebbe essere quello giusto per la chiusura: le banche paiono essere al lavoro, a mancare è solo il bonifico dello sceicco.