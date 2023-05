Il tempo stringe in casa Sampdoria, i giorni passano e la situazione blucerchiata non si sblocca. L'unica strada per salvare il club passa da un potenziale investitore, disposto ad investire subito approfittando della ristrutturazione del debito. In questa strada va il CdA doriano, che oggi si vedrà di nuovo per un ulteriore giro di incontri. Il board genovese potrebbe anche recarsi, tra oggi e domani, a Milano.



Negli ultimi giorni, scrive Il Secolo XIX, gli advisor PwC, Legance e l'avvocato Bonati hanno mantenuto i contatti con i soggetti interessati alla Samp rimasti ancora al tavolo delle trattative. Oggi il CdA potrebbe anche sentire nuovamente Lazard, l'advisor nominato a suo tempo da Gianluca Vidal, e da Banca Sistema. Secondo il quotidiano l'istituto di credito starebbe valutando di sottoscrivere in prima persona il famoso bond, per garantire la continuità aziendale senza precipitare nella liquidazione giudiziale, quello che una volta veniva chiamato 'fallimento'.