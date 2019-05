Un ennesimo intrigo si aggiunge a quelli che ormai stanno caratterizzando ampiamente la vicenda della cessione della. Dopo l'offerta di Aquilor, che avrebbe superato quella di Gianluca Vialli, in tanti si attendevano un rilancio del gruppo guidato dall'ex bomber blucerchiato. Secondo alcune fonti, la controproposta sarebbe arrivata , strutturata su 100 milioni con 70 per Ferrero e 30 a parziale copertura dei debiti. Si tratterebbe di una cifra più alta rispetto agli ormai famosi 80 milioni, ma comunque, che ha messo sul piatto tra i 115 e i 120 milioni complessivi.L'intrigo però è dovuto al fatto che secondo l'edizione genovese de La Repubblica ad alcune fonti vicine al numero uno blucerchiato questo rilancio di Vialli.A questo punto, se il gruppo comprendente Jamie Dinan e Alex Knaster volesse ritornare in corsa, dovrebbe necessariamente aumentare la proposta anche perchè le tempistiche iniziano ad essere strette. Siamo ormai arrivati ad un bivio: se il club non passerà di mano entro, potrebbe rimanere nelle mani di Ferrero.Nel frattempo il Viperetta pare intenzionato a tenere duro, senza accontentarsi di una cifra che non ritiene congrua: vuole 100 milioni netti, tanto è vero che pure la proposta araba non sembra convincerlo pienamente. In questi giorni oltretutto il numero uno blucerchiato avrebbe iniziato a parlarecon il direttore sportivo Osti e con mister Giampaolo, iniziando a studiare il mercato e la prossima stagione.