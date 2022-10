Qualche tempo fa, anche il suo nome venne accostato alla Sampdoria, come possibile compratore. Eppure Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, non ha mai dato segnali di voler rientrare nel calcio. Un'analisi, però, l'ex numero uno nerazzurro la fa, quando gli viene chiesto perché la Samp faccia così fatica a trovare un compratore: "Per il Genoa si è risolta bene, c'è un presidente perbene e intelligente come il professor Zangrillo. Sul fronte Samp spero che vada tutto a posto per una società di tale bella tradizione" spiega a Il Secolo XIX. "Non so se a Genova ci siano persone che vogliono prendersi questo tipo di responsabilità, ma in questo momento ci sono possibilità in giro per il mondo e spero che anche la Samp ne acchiappi una che la aiuti a risalire in alto".



Difficile quindi trovare un presidente 'romantico' come Moratti? "A Genova ci sono famiglie importanti, ma bisogna fare una scelta pazza per prendere una squadra di calcio se non si hanno altre finalità" commenta. "Spero tanto che vinca la passione, che è necessaria per la continuità di un club, e che venga fuori qualcuno da qualche parte".