Anche la FIGC, pur non avendo alcun ruolo in alcuna trattativa, monitora la possibile cessione della, in attesa del closing annunciato da Di Silvio inizialmente per il 10, e ora spostato. Il compito della Federazione è quello di vigilare, a seguito del passaggio di proprietà, il rispetto delle disposizioni previste da parte dell'acquirente.Il compratore in questo caso sarebbe lo sceicco Faleh Al Thani, che sarà chiamato a depositare entro quindici giorni dall’acquisto la documentazione attestante. La solidità finanziaria in particolare, scrive Sampnews24.com, dovrà essere confermata dall’attestazione diGli istituti dovranno confermare di intrattenere rapporti con l’acquirente e che le sue disponibilità siano legate alla sua attività di impresa o professionale.