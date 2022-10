La chiusura della trattativa per cedere la Sampdoria allo sceicco Al Thani è in dirittura d'arrivo da qualche tempo. Addirittura, era stata ipotizzata come data del closing prima inizio ottobre, poi l' 8 e il 10 dallo stesso Francesco Di Silvio, imprenditore barese accreditato come mediatore dello sceicco. Le tempistiche, però, sembrano essersi allungate e Di Silvio non si sbilancia: "I professionisti sono al lavoro. I tempi sono quelli che sono. Il prossimo step è la chiusura. Quando? Il prima possibile" ha detto a Il Secolo XIX.



Di Silvio ha poi commentato l'acquisto del Braga da parte della famiglia Al Thani: "L’operazione è stata fatta direttamente dal fondo sovrano. La nostra è completamente differente, inedita, perché le finanze e le garanzie sono quelle personali dello sceicco Faleh Khalid, nipote di Tamim. Una figura importante della famiglia reale, che ha dato il consenso a questa operazione».