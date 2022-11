In casa, i dirigenti sono ancora in attesa di capire quale sarà il futuro del club blucerchiato. E così, mentre si attende sempre l'arrivo dei famosi 40 milioni da parte della cordata correlata al presunto sceicco, emergono altri dettagli in merito alle trattative per la società. Uno, ad esempio, riguarda i due soggetti che si erano mossi in estate, i fondi Cerberus e Redstone. I gruppi finanziari, dopo aver effettuato una accurata (e costosa) due diligence, hanno deciso infatti di non proseguire,. E' da escludere però un loro possibile ritorno in scena: non avranno ripensamenti.Nel frattempo, scrive Tuttosport, Banca Lazard - advisor scelto per facilitare la vendita - continua a scandagliare il mercato, continuando a raccogliereda parte di gruppi e soggetti, in attesa di capire se e quando arriveranno i famosi 40 milioni sul conto, e se Vidal concederà la celebre esclusiva a Di Silvio e Console.