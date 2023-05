Ieri finalmente si è diffusa la voce dell'offerta fatta da Alessandro Barnaba per rilevare la Sampdoria. Si tratta della quinta dallo scorso 10 dicembre ad oggi, e rispetto alla precedente offerta l'imprenditore avrebbe alzato la percentuale di stralcio del debito con le banche Sistema, Macquarie e Progetto, portandola circa al 50%.



Secondo Il Secolo XIX però tale percentuale non sarebbe ancora sufficiente per gli istituti, che sono disposti si a concedere qualcosa dal punto di vista delle tempistiche di rientro, ma non sembrano intezionate a 'scontare' la parte garantita Sace, ossia il 90%. Le banche quindi rimangono in attesa, e si aspettano una proposta rimodulata e compatibile con il piano di ristrutturazione del debito preparat dagli advisor e dal CdA, al lavoro per averlo pronto entro il 26 maggio. Barnaba starebbe continuando a confrontarsi con il CdA e con Bissocoli, l'esperto della composizione negoziata, per bypassare i Ferrero.



Una strada diversa invece la sta seguendo Raffaele Mincione del Wrm Group. Una proposta da parte dell'uomo d'affari sarebbe considerata immininente. Mincione, senza partner, avrebbe scelto un'altra strategia rispetto a Barnaba ossia trovare prima l'accordo con le banche e poi cercare un'intesa con i proprietari. Aleggia il silenzio invece attorno a Massimo Zanetti.