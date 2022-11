Al netto della trattativa con la presunta cordata Al Thani, di cui negli ultimi giorni sembrano essersi perse le tracce, una situazione da tenere monitorata in casa Sampdoria è quella con il fondo americano riconducibile a James Pallotta, che sembra intenzionato a chiudere il prima possibile l’accordo per l'acquisto del club blucerchiato.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica se l'offerta del finanziere americano fosse al ribasso, come plausibile, l'ex presidente Edoardo Garrone potrebbe intervenire per colmare il gap tra la proposta made in U.S.A. e quello che manca per soddisfare i vincoli imposti dal Trust, ossia fare finanza esterna per un massimo di 33 milioni di euro.



La posizione di Massimo Ferrero invece pare essere abbastanza vincolata. Il Viperetta è all’angolo: gli piacerebbe innescare un tira e molla come fatto a suo tempo con Dinan-Knaster, ma ha le mani legate. Se interferisse troppo con i poteri del trustee Gianluca Vidal, il trust stesso potrebbe diventare nullo. Se l’offerta è in linea con ciò che soddisfa il trust, essa deve quindi essere accettata.