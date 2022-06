Nella mattinata di oggi, a Genova spondasi è diffusa una voce abbastanza clamorosa, relativa all'interessamento di una cordata statunitense per l'acquisto del club . Il nome, ovviamente, era di quelli forti, perché ad essere accostato alla società blucerchiata era il miliardario di Boston James, ex proprietario dellaCalciomercato.com ha sentito in esclusiva il diretto interessato, che però ha smentito la notizia. "La notizia di un mio interessamento nell'acquisto della Sampdoria?" ci ha detto Pallotta. L'imprenditore di Boston non ha però negato il suo apprezzamento per Genova. "Penso comunque che sia una" ha aggiunto.