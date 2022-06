Inizia a circolare un nome nuovo a Genova, sponda, in merito al possibile acquisto della società blucerchiata. In realtà, il profilo è una vecchia conoscenza del calcio italiano, perché si tratta di James, ex presidente della, intenzionato a rientrare nel mondo pallonaro tricolore anche per una sorta di ‘rivincita’ personale.A lanciare la notizia è l’edizione genovese de La Repubblica. Secondo il quotidiano, a capo di una cordata interessata alla società ci sarebbe un italo americano, e l’identikit riporterebbe proprio a Pallotta. Stando alle indiscrezioni di Wall Street, sarebbe proprio lui a tirare le fila dell’, a seguito dell’arrivo dell’advisor Lazard.In America, la Sampdoria viene considerata appetibile alla pari di Fiorentina e Napoli, due società però non in vendita o difficili da raggiungere, per la possibilità di abbinare sport e turismo. La liquidità sul mercato a stelle e strisce sta convincendo numerosi imprenditori ad entrare nel mondo italiano. Pallotta, tra l’altro, si era interessato anche al, dove l’advisor era sempre Lazard.Nel progetto di Pallotta inoltre sarebbe centrale la questione, cosa che a Roma aveva rappresentato uno dei principali motivi di scontro. A Genova potrebbe ottenerne velocemente la concessione o la proprietà, lavorando con i 777, che peraltro conosce piuttosto bene. “Ho un amico che ha comprato il Genoa”, ha detto di recente. La sua seconda città infatti è Miami, sede del fondo proprietario del Grifone.Anche alcune dichiarazioni rilasciate da Pallotta vanno in questa direzione: “Stiamo mettendo insieme un consistente fondo e penso che ci siano ancorain Italia. E’ curioso che ci siano tutti questi americani che comprano squadre e io non abbia mai parlato con nessuno prima che acquistassero i club. Avremmo potuto raccontare gli errori che abbiamo fatto e cercare di aiutarli”.