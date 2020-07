La vicenda della cessione della Sampdoria comincia ad assumere contorni persino ironici, specialmente se si pensa alla gran quantità di soggetti che vengono accostati a Genova alla società blucerchiata. Ieri è stato il turno di Zanetti della Segafredo, che ha prontamente smentito (il gruppo è anche quotato in borsa), oggi invece è Il Secolo XIX a fare una vera e propria pioggia di nomi interessati al Doria.



Secondo il quotidiano, ci sarebbe fermento attorno ad alcuni elementi chiave del club, in particolare il commercialista di Ferrero Gianluca Vidal e Gianni Panconi, l'uomo della due diligence di Ernst&Young, per arrivare sino a Marco Costaguta, uno dei famosi 'filtri' della famiglia Garrone/Mondini, a suo tempo coinvolto nel passaggio da Garrone a Ferrero. Proprio nei giorni scorsi Vidal avrebbe rifiutato un'offerta attraverso un fondo svizzero proveniente da un investitore marocchino, che avrebbe proposto 30 milioni più l'accollamento dei debiti. Stoppati anche un gruppo di italo-americani tra cui Francesco Versace, titolare di una catena di gelaterie negli USA.



I nomi però non sono finiti qui. Si parla anche di Joe Tacopina, attuale presidente del Venezia, il tutto mentre Panconi starebbe sondando il mercato dei fondi grazie alle sue conoscenze personali, e starebbe lavorando su un paio di piste londinesi legate ai Family office, ossia società che gestiscono il patrimonio di una famiglia.