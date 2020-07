Che bello evviva, la Juventus ha vinto il nono Scudetto di fila. Ai tifosi dellaperò del trionfo bianconero frega poco e niente. La partita nel silenzio dello Stadium interessava praticamente zero ai sostenitori blucerchiati, che in maniera legittima stanno cercando di, lastricato per contro di patimenti e sofferenze assortite. Spunti di riflessione, in un incontro dall’esito scontato come la presenza del venditore di cocco in spiaggia ad agosto, ce ne sono pochini. Credo di poterne individuare tre, ossia la questione Audero, le poche buone notizie in ottica futura e il rammarico per la differenze di ritmo tra la gara di ieri e il derby.Anzi, per la verità il termine ‘rammarico’ non è corretto. Credo sia più giusto parlare di ‘’. Al sottoscritto, e credo a parecchi altri appassionati di Sampdoria, vedere la Samp offrire una prestazione gagliarda e convinta al cospetto dei Campioni d’Italia fa più che altro incavolare, in particolare se la si rapporta alla scampagnata in infradito di mercoledì scorso al Ferraris. Io non ho la certezza che giocando così il Doria avrebbe agevolmente vinto la stracittadina: Samp-Genoa è pur sempre un derby, le normali regole non valgono. Perònell’unica gara che ancora. E credo che su questo argomento non ci sia molto di cui discutere.Un bel ginepraio invece lo solleva la questione Audero. Il numero uno doriano quest’anno è tutt’altro che impeccabile., e che ha disputato una stagione decisamente al di sotto della sufficienza. Proprio come gran parte dei giocatori blucerchiati, aggiungo, altrimenti il Doria non avrebbe rischiato per il 90% della stagione la retrocessione. A non ricordarlo si rischia di risultare poco equi e prevenuti. Gli errori di Audero sono costati vari punti alla Samp, così come sono costati punti gli svarioni di Colley e i movimenti errati di Bereszynski, i tentativi di dribbling di Jankto o i passaggi sbagliati di Vieira, tanto per fare qualche nome. Onestamente dopo l’anno scorso lo ritenevo un buon interprete del ruolo, e sono rimasto convinto sino al termine del girone di andata che il portiere fosse ilin una squadra che si dibatteva sul fondo della classifica. Purtroppo il rendimento è stato indifendibile, anche se tutto va - come sempre - contestualizzato: nelle altre compagini invischiate nella lotta salvezza vedo numerose incertezze da parte dei ‘colleghi’ di Audero, quasi tutti paragonabili al numero uno italo-indonesiano per valore e qualità.. Il suo fardello principale riguarda lagonfiata stabilita da Doria e Juve al momento del suo acquisto. Vi chiedo quindi, la responsabilità di ciò è la sua,e con un solo campionato di B alle spalle, al netto dei vari artifici contabili?Le poche note liete di giornata, per quanto mi riguarda, le attribuisco a due giocatori in particolare, ossiaed. Il difensore giapponese, dopo alcuni svarioni alle prime esperienze in Serie A, ha preso per mano il reparto e migliora partita dopo partita. Stesso dicasi per il laterale mancino italiano. Ho un’insana passione per Augello, me ne rendo conto, ma vederlo doppiare in velocità Cuadrado su un allungo testa a testa mi ha fatto capire che, mantenendo questa mentalità e questa umiltà, potrà confermarsi buon giocatore di Serie A. Penso che il Raoul Bova blucerchiato se lo meriti.Chi si merita sino all’ultimo centesimo del suo stipendio, non mi stancherò mai di ripeterlo, è il signore con i capelli bianchi seduto in panchina. Dopo ogni giornata si rinsalda la mia convinzione sullaMa vi immaginate affrontare derby, Juventus e Milan con l’acqua alla gola, impelagati nella corsa per non sprofondare in B? Ranieri, in questo momento, è la nostra assicurazione sulla vita. Mi auguro vengacerte supercazzole di Ferrero a precisa domanda sul rinnovo, e determinate dichiarazioni del tecnico nell’immediato post partita di Juventus-Samp, hanno risvegliato. Spero vivamente che rimangano soltanto impressioni.