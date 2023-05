Arriva un aggiornamento abbastanza clamoroso e inaspettato nella vicenda della cessione della Sampdoria. Questa mattina infatti, molto a sorpresa, nel centro sportivo blucerchiato è apparso il presidente e proprietario del Leeds Andrea Radrizzani, interessato all'acquisto del club. Radrizzani è stato accolto dal membro del Consiglio di Amministrazione doriano Alberto Bosco. L'imprenditore ha rilasciato anche una battuta a Sky Sport, che gli chiedeva lumi riguarda alla fattibilità dell'acquisto del club: "Speriamo, incrociamo le dita" ha risposto Radrizzani.



Nella giornata di ieri a confermare il fortissimo interesse dell'imprenditore milanese era stato il suo socio in Gestio Capital-Aser Ventures Matteo Manfredi: "Abbiamo inviato venerdì un’offerta vincolante per rilevare la Sampdoria. Siamo pronti a procedere per chiuderla. Abbiamo trovato ieri l’accordo con le banche, per il pagamento integrale di tutti i loro crediti".