E' di un paio di giorni fa la notizia, riportata da Il Secolo XIX, di un interesse per lada parte dell'imprenditore Angelo, attuale proprietario del Lugano. Il quotidiano raccontava addirittura di contatti tra il commercialista di Ferrero, Vidal, e l'uomo d'affari nato a Pescara in seguito ad alcuni viaggi in Svizzera del professionista veneziano.In realtà, dopo la smentita relativa alla linea di credito concessa dalla banca Generali a Ferrero, sono arrivate anche le dichiarazioni dello stesso Renzetti, che ha negato l'interesse per la Samp: "facciamo già abbastanza fatica così" ha detto a Rsi Sport."È un momento dove si è un po’ fermato tutto a causa del COVID" ha aggiunto poi. ". Ma prossimamente dovrò parlare con Novoselskiy".