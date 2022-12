Il mese di gennaio, in particolare nei primi giorni del 2023, sarà cruciale per la Sampdoria e per il suo assetto futuro. Fondamentale ad esempio risulta la data del 5 gennaio, e più in generale il periodo tra il 5 e il 10 gennaio, quando il Consiglio di Amministrazione saprà se il piano di Ferrero per tenere il club avrà ottenuto luce verde. Il trustee Gianluca Vidal infatti ne renderà conto all’interno della riunione degli azionisti.



In caso di manovra riuscita, con il Viperetta 'appoggiato' da Oaktree, il CdA della Sampdoria verrebbe presumibilmente rimodulato, fa sapere Sampnews24.com: all'interno del Consiglio infatti dovrebbero entrare almeno un paio di uomini di fiducia della finanziaria che concederà il prestito a Ferrero.